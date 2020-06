Przegląd prasy 25.06.2020 Zabrze, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

Bus, którym Krzysztof Bosak podróżuje po Polsce, został w środę zniszczony. Nieznani sprawcy wybili w nim szyby, przebili opony a także wypisali sprayem hasła na karoserii. Do sytuacji odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbywa się 26 czerwca. Wojsko wyprzedaje w piątek atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

Podczas pandemii koronawirusa, miejskie parki oraz lasy przechodzą prawdziwy renesans. W ostatnich miesiącach mieszkańcy Zabrza chętnie wybierali się na spacery i wycieczki na łono natury. Ma to jednak także swoje złe strony. Wiele osób, które opuszczają parki, zapomina zabrać ze sobą swoich śmieci.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zabrzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zabrzańscy policjanci, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zabezpieczyli we współpracy z funkcjonariuszami służby celno-skarbowej kolejne, nielegalne automaty do gier losowych. Tym razem w ręce mundurowych wpadły cztery takie maszyny.

Gwiazdy, mgławice, zorza polarna czy Droga Mleczna - każda fotografia Bartosza Wojczyńskiego jest niezwykła. Pełen pasji astrofotograf ze Śląska opowiada nam o swoich podróżach, obserwacjach nocnego nieba i wydobywaniu ze zdjęć tego, co najlepsze. Ostatnio nakręcił także bijący rekordy popularności w sieci film pokazujący 24 godziny ruchu obrotowego Ziemi. W naszej galerii perełki z jego kolekcji zdjęć, wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat, a także wideo.

Piłka nożna wraca powoli do normalności, a co za tym idzie, na trybunach stadionów w Polsce wracają kibice. Pewien mieszkaniec Mysłowic, który pojawił się na meczu Górnika Zabrze z Koroną Kielce, nie będzie mógł przeżywać piłkarskich emocji przez kolejne dwa lata. Wszystko przez wniesiony na stadion alkohol.

Śląskie. Dotkliwa kara za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2020 tuż-tuż. Odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. Wybieramy prezydenta, ale światła są skierowane również na żony i partnera kandydatów na prezydenta RP. Trzy żony czołowych kandydatów na prezydenta RP mają związek ze Śląskiem. Przeczytajcie, jaki.