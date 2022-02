Przegląd prasy 24.02.2022 Zabrze. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

W środę 23.02.2022 r. piłkarze Górnika Zabrze wrócili do treningów po meczu z Rakowem Częstochowa, zremisowanym 1:1. W czasie tego spotkania kontuzji uległ Lukas Podolski. W sobotę Górnik ma derby z Piastem w Gliwicach. Czy zagra w nich "Poldi"?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1407 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w woj. śląskim - najwięcej m.in. w Katowicach, Gliwicach, Bytomiu i w pow. będzińskim. Natomiast w całej Polsce przybyło w sumie 20 456 chorych. Zmarło 360 osób, w tym 72 w Śląskiem. To najnowsze dane z 23 lutego 2022 r. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

Bardzo ważna jest dla mnie pozytywna energia i nastawienie jakie mi towarzyszy podczas wykonywania tortów i rzeźb z czekolady. To jak się podchodzi do pracy widać później w dziele końcowym - podkreśla Damian Wiśniewski, autor prac z otworzonej niedawno Galerii Figur Czekoladowych w Wiśle w "Cukierni U Janeczki". Mistrz Polski w dekoracji tortów artystycznych oraz dwukrotny wicemistrz świata w rzeźbie w lodzie opowiada nam o swojej pasji i osiągnieciach. Tworzy m.in. rzeźby z czekolady plastycznej, z lodu, z masy cukrowej, a nawet ze szkła, betonu i obrazy z roślin stabilizowanych.

Województwo śląskie uruchomiło nowy projekt do walki o czyste powietrze. Do programu „Śląskie. Przywracamy błękit" zgłosiło się aż 80 samorządów - Połowa Śląska wchodzi w ten program i to jest bardzo dobry sygnał - mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.