Przegląd prasy 20.06.2020 Zabrze, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Zabrze 20.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rozwiązane matury z języka niemieckiego zostały znalezione na ulicach Zabrza. - Ktoś włamał się do samochodu i wyrzucił na ulicę paczkę z maturami - mówi nasz informator z Poczty Polskiej. Policja potwierdza, że przyjmowane jest zgłoszenie w tej sprawie. CKE uspokaja, że paczka została zabezpieczona.

Co weekend w klubach woj. śląskiego bawiły się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Do kiedy?