Przegląd prasy 18.11.2021 Zabrze. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

Agencja Mienia Wojskowego przygotowała specjalną, świąteczną ofertę w swoim sklepie internetowym. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą sprawić swoim bliskim wyjątkowy prezent, mogą zakupić m. in. wojskową czapkę z orzełkiem, żołnierskie rękawiczki, czy szalo-kominiarkę khaki. Wszystko to dostępne jest w zestawach na ciepłą lub mroźną zimę. Chętni? To zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą.