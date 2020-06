Przegląd prasy 17.06.2020 Zabrze, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

Są takie tematy, w których Ślązacy i Polacy się nigdy nie dogadają. Ślązacy wiedzą, kto wynalazł koło? Nie chodzi o to, żeby się wywyższać, choć wszyscy mamy w pamięci słowa premier Ewy Kopacz, która 5 lat temu stwierdziła w Katowicach, że "Ślązacy są mądrym narodem". Rozchodzi się o nieporozumienia.

Najmodniejsze osiedla w Zabrzu. Kameralne osiedle, bloki, a może apartamentowce? Mikulczyce, Centrum czy Kończyce? Gdzie są najmodniejsze osiedla w Zabrzu? Modne osiedla to już nie blokowiska, a przynajmniej nie w Zabrzu. Są to osiedla, gdzie ludzie chcą mieszkać, gdzie powstają nowe mieszkania, są wyprzedawane, a ich ceny wyśrubowane jak na zabrzańskie realia. Zobacz TOP 8 najmodniejszych osiedli w Zabrzu - kliknij w "zobacz galerię".

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zabrzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej zna prawie każdy mieszkaniec regionu. Ruiny zamku w Podzamczu stoją w tym samym miejscu od kilkuset lat, podobnie jak otaczające go wapienne skałki. Warto jednak przyjrzeć się przedwojennym fotografiom tego miejsca, wtedy dopiero widać jak bardzo się zmieniło od tamtych czasów.

Zastanawiacie się nad tegorocznymi wakacjami? Wybieracie wypoczynek w domowym zaciszu, ogrodach, na działkach, w górach, czy nad polskim morzem? A może spragnieni doświadczeń, poznawaniu nowych kultur i przeżycia niezapomnianej przygody na wczasach zagranicznych sprawdzacie, gdzie można się już wybrać? Pandemia koronawirusa wielu z nas pokrzyżowała wakacyjne plany. Jednak dla tych, którzy nie zrezygnowali z tych o wyjeździe zagranicznym, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych ofert wakacyjnych, z opcją all inclusive i wylotem z Katowic. Kliknij w galerię zdjęć z opisami.

Na egzaminie ósmoklasisty 2020 dziś matematyka, która każdego roku spędza sen z powiek zdających. Dla wielu to właśnie najtrudniejszy egzamin. W środę, 17 czerwca (17.06.2020) znajdziecie tutaj zdjęcia, arkusze CKE i odpowiedzi z egzaminu. Wczoraj uczniowie zmierzyli się z testem z języka polskiego.

Część z restauracji w woj. śląskim nie przetrwała okresu pandemii koronawirusa. Inne walczą teraz o być albo nie być, próbując nadrobić dość długą przerwę, kiedy to lokale musiały być zamknięte. Część z nich ratowała się wówczas chociażby cateringiem. Teraz sytuacja powoli wraca do normy, choć to właśnie w naszym regionie jest wciąż najwięcej zachorowań na COVID-19. Tak więc zalecamy ostrożność i pamięć o wytycznych przeciwepidemicznych! Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się coś zjeść. Na jakiej podstawie przygotowaliśmy nasze zestawienie "Najlepszych Restauracji w woj. śląskim"? W roku 2018 internauci w naszym wielkim plebiscycie “Mistrzowie Smaku” wybrali właśnie TE lokale! Tam warto zjeść!

Sprawdź, która z restauracji wygrała w Twoim mieście czy powiecie - kliknij w "zobacz galerię".