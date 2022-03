Przegląd prasy 15.03.2022 Zabrze. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.03, w Zabrzu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak Lwów szykuje się na najgorsze - zdjęcia z miasta. Zabezpieczane zabytki, tysiące uchodźców, syreny...”?

Prasówka Zabrze 15.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak Lwów szykuje się na najgorsze - zdjęcia z miasta. Zabezpieczane zabytki, tysiące uchodźców, syreny... UKARINA. Jak wygląda obecnie życie we Lwowie? Tysiące uchodźców, zabezpieczane zabytki, tłumy przy dworcu kolejowym, syreny... Zobacz aktualne ZDJĘCIA.

📢 Masz wysokie stężenie cukru we krwi? Te zioła pomogą ci wyregulować poziom glukozy we krwi oraz zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 Zbyt długo utrzymujący się wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko rozwoju stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy. Czy można temu zapobiec? Tak! Wystarczy stosować zbilansowaną dietę, uprawiać umiarkowaną aktywność fizyczną oraz utrzymywać prawidłową masę ciała. Co jeszcze można zrobić, aby poziom cukru we krwi był normie? Warto wprowadzić do codziennego jadłospisu napary z roślin leczniczych, które w łagodny sposób regulują stężenie glukozy. Sprawdź, o jakich ziołach mowa.

📢 Tak Polacy obchodzą zakaz używania „kopciuchów”. Oszukali system i mogą dalej produkować smog Już w dwóch polskich województwach obowiązuje zakaz ogrzewania domu za pomocą przestarzałego, nieekologicznego „kopciucha”. Zamiast wymienić piec na nowy, część osób próbuje obejść przepisy, montując na starym kotle nową tabliczkę znamionową, którą bez problemu można kupić w Internecie.

Prasówka 15.03 Zabrze: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zabrzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Schron w Katowicach na Giszowcu wystawiony na sprzedaż! Miał pomieścić nawet 500 osób. Zobacz ZDJĘCIA Miasto wystawiło na sprzedaż działkę przy ul. Pszczyńskiej 20, na której znajduje się historyczny schron budowany w latach 1959 - 1962. Z powodu szkód górniczych schron został skreślony z listy obiektów specjalnego przeznaczenia. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 000 000 zł. Zobacz, jak wygląda od środka.

📢 Ogródki działkowe do kupienia w Zabrzu. Sprawdź TOP 5 najciekawszych ofert z serwisu OLX! Mieszkasz w bloku i szukasz w pobliżu swojego skrawka ziemi do wypoczynku? Zobacz oferty sprzedaży ogródków działkowych w Zabrzu! Sprawdziliśmy dla was oferty z serwisu OLX. Ile kosztują zabrzańskie działki? Kliknij w „zobacz galerię". 📢 Dom rodziny Boskich z serialu "Rodzinka.pl" nic się nie zmienił. Słynny budynek znajduje się tuż pod Warszawą "Rodzinka.pl" to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali komediowo-obyczajowych powstałych w XXI wieku. Pomimo że ostatni odcinek wyemitowano blisko dwa lata temu, miłośnicy produkcji niezmiennie wracają do konkretnych epizodów. Tytuł oparty na kanadyjskim oryginale "Les Parent", wciąż ma w naszym kraju ogromną liczbę fanów. Nie wszyscy z nich wiedzą, że dom rodziny Boskich znajdował się nieopodal Warszawy, w małej wsi Nowa Iwiczna. Budynek stoi tam do dziś i trzeba przyznać, że niewiele zmienił się od czasu, gdy mieszkała w nim najpopularniejsza pięcioosobowa rodzina w Polsce.

📢 Nie będzie prądu w wielu domach w woj. śląskim! Tauron informuje o wyłączeniach. Poznaj miejsca i godziny wyłączeń energii elektrycznej Gdzie dzisiaj lub jutro nie będzie prądu? Tauron poinformował o wyłączeniach energii elektrycznej w całym woj. śląskim. Ostrzeżenie dotyczy m.in. Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Sosnowca, Rudy Śląskie, Rybnika, Tychów, Zabrza i powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, mikołowskiego, myszkowskiego, tarnogórskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, zawierciańskiego i żywieckiego. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź swoje miasto. 📢 Na Katowice Airport ma wylądować większość samolotów z pomocą humanitarną ze świata dla Ukrainy Jak poinformowało katowickie lotnisko im. Wojciecha Korfantego, to właśnie tu będą lądowały w większości samoloty z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła do lotniska im. Wojciecha Korfantego most powietrzny z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Pierwszy samolot z Port Sudan wylądował tu w sobotę wieczorem, 12 marca.

