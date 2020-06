Przegląd prasy 14.06.2020 Zabrze, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zabrza

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Zabrze 14.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Górnik Zabrze pokonał Legię Warszawa 2:0! Dzięki temu zespół Marcina Brosza do walki o utrzymanie wystartuje w niemal komfortowej sytuacji, a gościom w oczy zagląda widmo finiszu ostatniego sezonu, gdy mistrzem Polski został Piast Gliwice.

Każde miasto ma swoje powody do wstydu. Miejsca, których mieszkańcy się wstydzą, o których od dawna mówi się, że wymagają remontu, pieniędzy, modernizacji itp. Albo budynki popadające w ruinę, zapomniane przez wszystkich poza garstką pasjonatów historii i architektury. Rynek w Chorzowie przez lata był miejscem omijanym szerokim łukiem. Chorzowianie zazdrościli mieszkańcom innych miast, którzy mogli wypić kawę na rynku, albo umówić się ze znajomymi w letnim ogródku. Rynek wołał o pomstę do nieba. Niedawno to się zmieniło. Chorzowski rynek stał się miejscem integrującym mieszkańców, z miejscem, z którego są dumni. Takich miejsc i obiektów jest w województwie śląskim znacznie więcej. Oto TOP 15 miejsc i budynków, z których możemy być dumni, bo przeszły naprawdę spektakularną przemianę. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".