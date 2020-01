Przebudowa torowiska w centrum Zabrza może zakończyć się na przełomie marca i kwietnia. Nie jest to jednak ostateczna data ukończenia prac

Nieuwzględnione na mapach podziemne instalacje to jednak nie jedyny problem Tramwajów Śląskich. Nieuniknione okazało się przebudowanie sieci trakcyjnej.

- Na jednej z działek, które jeszcze niedawno należały do miasta znajduje się słup, na którym oparta jest dotychczasowa sieć trakcyjna. Teren ten został sprzedany prywatnemu inwestorowi, co wymusza na nas przebudowanie sieci – tłumaczy rzecznik firmy. - Zadanie to jednak nie należy do najłatwiejszych, ponieważ wymaga wcześniejszego przygotowania projektu, co również trochę potrwa.

Prace zakończą się wiosną

Planowany termin zakończenia prac nad przebudową torowiska w Zabrzu to 27 marca 2020 roku. Wykonawcy zaznaczają jednak, że to bardzo optymistyczny termin, który w każdej chwili może ulec zmianie.