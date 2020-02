Prof. Marian Zembala świętuje urodziny w gronie przyjaciół i rodziny. Zobaczcie zdjęcia z jego benefisu, który odbył się w Hali Pogoń

Prof. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, następca prof. Zbigniewa Religi, obchodzi 70. urodziny. W Hali Pogoń w Zabrzu odbył się dziś uroczysty benefis profesora. To okazja do spotkania w gronie przyjaciół wybitnego lekarza i wybitnego człowieka, okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć profesora oraz złożenia mu życzeń. Wśród gości wybitni lekarze, naukowcy, rodzina - mama Mariana Zembali, małżonka, dzieci. Sto lat, panie Profesorze!