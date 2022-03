Prasówka Zabrze 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zabrzu nie minęło Cię nic ważnego

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie dane dotyczące m.in. przestępstw w poszczególnych miastach i powiatach woj. śląskiego, w roku 2021. Oto miasta w regionie, gdzie... trzeba uważać - potwierdzają to dane GUS! Stworzyliśmy LISTĘ regionów, w których liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych przez Policję na 1000 mieszkańców jest najwyższa. Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

Wojna na Ukrainie zbiera coraz tragiczniejsze żniwo i wielu Ukraińców próbuje ze wszelką cenę uciec w bezpieczne miejsce, by ratować własne życie. Do Polski dotarło już ponad milion osób, które potrzebują pomocy i dachu nad głową. Wielu z nas oferuje im lokum w swoich domach, mimo że często mieszkamy na niewielkim metrażu. Działamy spontanicznie z potrzeby serca i przyjmujemy pod swój dach przerażone rodziny z dziećmi, które często widzimy pierwszy raz na oczy. Podpowiadamy, jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców i na co warto zwrócić uwagę.