Prasówka Zabrze 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zabrzu nie minęło Cię nic ważnego

Tegoroczne wakacje nie będą takie, jak dawniej – już teraz możemy to stwierdzić. Pandemia koronawirusa, która pojawiła się w Polsce sprawiła, że każdego dnia musimy przestrzegać specjalnych zasad bezpieczeństwa. Odczujemy to również w wakacje. Jesteście ciekawi na jakie atrakcje mogą liczyć mieszkańcy Zabrza? Zobaczcie sami!

50 tysięcy złotych i 4 tys. euro straciła 82-letnia zabrzanka, która wczoraj przekazała je oszustom podającym się za jej syna, policjanta i prokuratora. Oszuści zadzwonili do seniorki na telefon stacjonarny i kazali przekazać pieniędzy wysłanej do niej osobie. W ten sposób miała pomóc swojemu synowi, który według oszustów spowodował śmiertelny wypadek i grozi mu za to areszt. Pieniądze seniorki miały być kaucją i uratować jej syna przed aresztowaniem.

Trasa kolei wąskotorowej z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego to jeden z dwóch zachowanych odcinków sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, którymi jeszcze na przełomie lat 80. i 90. można było dojechać z Katowic do Raciborza. W wakacje jeżdżą tędy ogólnodostępne pociągi wożące turystów, które co roku cieszą się dużą popularnością. Sezon 2020 na bytomskiej wąskotorówce rusza w sobotę 27 czerwca.