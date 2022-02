Prasówka Zabrze 15.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zabrzu nie minęło Cię nic ważnego

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4/64GB szary (ZA5T0302SE)

Dziś Walentynki! Zobaczcie z kim Święto Zakochanych spędzą piłkarze Górnika Zabrze i Piasta Gliwice. Przygotowaliśmy dla Was specjalną walentynkową galerię zawodników śląskich klubów grających w PKO Ekstraklasie i ich partnerek.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zabrzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Rozpoczęły się ferie dla ponad 550 tysięcy uczniów z województwa śląskiego. W beskidzkich miejscowościach turystycznych zacierają ręce, bo jeśli patrzeć na to, co dzisiaj 13 lutego działo się w Szczyrku, to górale mogą liczyć na znakomitą końcówkę zimowego sezonu.