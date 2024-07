Prasówka 29.07.2024 Zabrze. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zabrza

Od 29 lipca do 2 sierpnia 2024 roku młodzi entuzjaści Gwiezdnych Wojen będą mieli wyjątkową okazję, aby zanurzyć się w świat Jedi podczas Akademii Jedi w Zabrzu. Wydarzenie, organizowane dla dzieci w wieku 7-11 lat, obejmuje cykl warsztatów interaktywnych, gdzie uczestnicy będą mogli zgłębiać tajemnice Mocy i rozpocząć swoje szkolenie jako Padawani.

