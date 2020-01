Pożar mieszkania w Zabrzu. Trzy osoby trafiły do szpitala

Związkowcy blokują tory do elektrowni w Łaziskach. "Nie dla importu węgla!"

Związkowcy uderzają pięścią w stół i mówią: dość! Od rana blokują tory prowadzące do Elektrowni w Łaziskach. Powodem jest import węgla zza granicy do produkcji energii. Protestujący alarmują, że taka polityka może prowadzi do problemów polskich kopalń i wielu tysięcy rodzin górni...