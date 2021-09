Powstanie kolejna ścieżka rowerowa w Zabrzu. Inwestycja jest warta ponad milion złotych!

We wtorek, 21 września, w zabrzańskim ratuszu podpisano umowę z wykonawcą, który będzie odpowiadał za budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Katynia.

Nowa infrastruktura, jak zapowiada miasto, ma m.in. lepiej skomunikować dwie dzielnice - Mikulczyce oraz Rokitnicę. Kolejny odcinek rowerowy w Zabrzu z pewnością pozytywnie wpłynie również na strefę ekonomiczną KSSE, która znajduje się w pobliżu.

- Ścieżki rowerowe są naszym stałem tematem i tam, gdzie tylko można, budujemy infrastrukturę. Pracujemy nad tym, żeby wszystkie te drogi połączyć, ponieważ dopiero wtedy będzie miało to sens. Ucieszy to z pewnością naszych rowerzystów, których w mieście mamy całkiem sporo, co pokazuje popularność Tour de Pologne w Zabrzu - wyjaśnia prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.