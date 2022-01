Pościg policyjny w Zabrzu. Padły strzały. 30-latek będzie miał teraz spore problemy red.

zdjęcie ilustracyjne / arc.

Policjanci z zabrzańskiej drogówki ruszyli w pościg za 30-letnim kierowcą peugeota, który nie zatrzymał się do kontroli na ulicy Jordana w Zabrzu. Pościg zakończył się na nieużytkach w rejonie ulic Piaskowej i Wyzwolenia we wsi Zbrosławice w powiecie tarnogórskim. W trakcie pościgu jeden z policjantów zmuszony był oddać strzał w kierunku samochodu, którym mężczyzna próbował go potrącić.