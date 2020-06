Porzuciła swoje dzieci. 34-latka z Zabrza z zarzutami

We wtorek zabrzański sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niej środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji, za co grozi kara do 8 lat więzienia.

O sprawie informowaliśmy w kwietniu.

Do Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży trafiło wówczas dwoje dzieci, 9-letni chłopiec i 12-letnia dziewczynka. Ich matka, zostawiła je zupełnie same w domu, bez niczyjej opieki. Sytuacja trwała już kilka dni co zaniepokoiło sąsiadkę, która powiadomiła o wszystkim policjantów z pierwszego komisariatu.