Policjantom z Zabrza oraz Bytomia udało się powstrzymać powstanie nielegalnego wysypiska śmieci. Zatrzymani chcieli zasypać odpady

W środę 19 lutego 2020 roku policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą w Zabrzu, dzięki współpracy z Komendą Miejską Policji w Bytomiu uzyskali informację, że do Zabrza ma przyjechać ciężarówka z odpadami, które prawdopodobnie będą nielegalnie wysypywane na ul. Ziemskiej. Informacje te niestety okazały się prawdziwe.

Stróże prawa pojechali we wskazane miejsce, gdzie zastali ciężarówkę, która faktycznie wysypywała odpady do przygotowanego przez sprawców dołu, a znajdująca się tam koparka rozpoczynała właśnie ich zasypywanie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że przywiezione odpady nie były niebezpieczne i były to jedynie zmieszane tworzywa sztuczne. Na miejscu wezwano pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy sprawdzali szkodliwość odpadów.

Teraz policjanci z Zabrza będą starali się dowiedzieć, czy dwie osoby zatrzymane na miejscu, gdzie miało powstać nielegalne wysypisko śmieci mieli wspólników. Ponadto funkcjonariusze muszą ustalić pochodzenie odpadów, które zostały przywiezione przez ciężarówkę na ulicę Ziemską w Zabrzu.