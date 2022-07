Policja z Zabrza zatrzymała 28-latka, który jechał samochodem bez uprawnień. A to dopiero początek przewinień zatrzymanego Paweł Kurczonek

Lista przewinień 28-latka, którego zatrzymali zabrzańscy policjanci jest dość długa. Zaczęło się od kontroli pojazdu, do której doszło 6 lipca około godz. 20:00 na ul. Charlesa de Gaulle’a. Po wylegitymowaniu okazało się, że kierowca BMW nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów. A to dopiero początek wydarzeń.