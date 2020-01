Pogoda tygodniowa dla Zabrza. Prognoza na 7 dni, od jutra (02.01) do środy

Pogoda w Zabrzu na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody dla Zabrza. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Zabrzu? Porównaj prognozę pogody od jutra, 02.01), do środy, 08.01 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Zabrzu: czwartek, 02.01 Za dnia w Zabrzu słupki rtęci powinny pokazać 5°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Zabrzu w czwartek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zabrza, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Zabrzu w czwartek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zabrza Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 02.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Zabrzu: piątek, 03.01 Spodziewana temperatura w piątek w Zabrzu to 3°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. W oparciu o prognozy pogody dla Zabrza na piątek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zabrza, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Zabrzu w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zabrza Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 03.01.2020: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Zabrzu: sobota, 04.01 Za dnia w Zabrzu słupki rtęci powinny pokazać 4°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Zabrzu wynosić będzie 50%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zabrza, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Zabrzu w sobotę:

deszcz ze śniegiem. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zabrza Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 04.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Zabrzu: niedziela, 05.01 W ciągu dnia w niedzielę w Zabrzu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 1°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Zabrzu w niedzielę wynosić będzie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zabrza, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 25 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Zabrzu w niedzielę:

rano przelotne opady śniegu. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -4 do -2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zabrza Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 05.01.2020: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 25 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Zabrzu: poniedziałek, 06.01 W ciągu dnia w poniedziałek w Zabrzu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 0°C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu -3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Zabrzu wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zabrza, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Zabrzu w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -4 do -2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zabrza Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 06.01.2020: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Zabrzu: wtorek, 07.01 W ciągu dnia we wtorek w Zabrzu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 2°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 0°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Zabrzu we wtorek wynosić będzie 30%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zabrza, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -8°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowo-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Zabrzu we wtorek:

popołudniowe przelotne opady. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zabrza Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 07.01.2020: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 30%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Zabrzu: środa, 08.01 Za dnia w Zabrzu słupki rtęci powinny pokazać 5°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Zabrzu będzie na poziomie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 4 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Zabrza, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 27 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Zabrzu w środę:

przelotne opady. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Zabrza Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 08.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 27 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

