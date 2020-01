Pociągi na ferie za darmo. Koleje Śląskie zawiozą dzieci i młodzież bez opłat wszędzie, oprócz Zakopanego

- Sądziliśmy, że przewieziemy około 50 tysięcy dzieci, a przewiezionych zostało 150 tysięcy dzieci i młodzieży - wylicza Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. - W tym roku będziemy kontynuować tę akcję, która ma też wymiar ekologiczny i bezpieczny. - Promujemy ekologiczne środki transportu wśród młodych mieszkańców naszego regionu. Przejazd będzie bezpłatny za okazaniem legitymacji szkolnej.Wszystkie dzieci, które będą przejeżdżały przez województwo śląskie, a tu nie mieszkają, też mają prawo do skorzystania z tych darmowych przejazdów. Przy okazji zachęcamy młodzież do zwiedzania województwa śląskiego - dodaje.

Marszałek Chełstowski podczas krótkiej konferencji prasowej zorganizowanej na peronie trzecim katowickiego dworca kolejowego przypomniał, że w tym roku województwo przeznacza na Koleje Śląskie prawie 160 milionów złotych. Mówił też o wzroście pasażerów korzystających z pociągów regionalnego przewoźnika. W 2018 roku było ich prawie 17 milionów, zaś w ubiegłym - 20 milionów. Chełstowski przypomniał też o rozpoczynającym się niebawem remoncie linii do Wisły i Cieszyna.

Z darmowych przejazdów będzie można skorzystać na całej sieci Kolei Śląskich łącznie z transgranicznym odcinkiem Chałupki - Bohumin, ale bez popularnej trasy do Zakopanego.

- Zakładamy, że cieszyłby się on wielkim zainteresowaniem, oczekiwań co do którego moglibyśmy nie spełnić - przyznaje Chełstowski.

Również dla Kolei Śląskich akcja "Kolej na Ferie" to okazja do promocji swojej działalności.

- Mamy nadzieję, że pasażerowie, którzy z niej skorzystają, zostaną z nami na dłużej - mówi Aleksander Drzewiecki, prezes KŚ. - Warto dodać, że od 15 grudnia zwiększyliśmy o 10 procent naszą pracę eksploatacyjną. W tej chwili w dzień roboczy uruchamiamy 387 pociągów - dodaje.

Akcja "Kolej na Ferie" to nie tylko bezpłatne przejazdy, ale i możliwość zwiedzenia bazy Kolei Śląskiej przy ul. Raciborskiej w Katowicach z m.in. przejazdem w kabinie maszynisty. Pierwsza taka okazja nadarzy się w sobotę 11 stycznia. Obowiązywać będą zapisy przez internet.