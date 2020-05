Piłkarze Górnika Zabrze wrócili do grupowych zajęć ZDJĘCIA

Piłkarze Górnika Zabrze na pierwszym treningu - zdjęcia

Piłkarze Górnika Zabrze znaleźli się w gronie sześciu klubów PKO Ekstraklasy, którym PZPN jako pierwszym pozwolił na wznowienie grupowych treningów. Wiadomość dotarła do klubu po godz. 8 rano, więc by dobrze przygotować pierwsze zajęcia ich rozpoczęcie wyznaczono na godz. 13. Zgodnie ze zgłoszeniem wysłanym do PZPN zabrzanie jako miejsce treningów wskazali boczne boiska stadionu przy ul. Roosevelta i właśnie tam Marcin Brosz wraz ze swoim sztabem przeprowadził pierwsze od blisko dwóch miesięcy zajęcia.

