Piłkarze Górnika Zabrze tłumaczą ślonsko godka - zobacz ŚMIESZNE WIDEO

Piłkarze Górnika Zabrze tłumaczą ślonsko godka

Sprawdziliśmy czy piłkarze ręczni Górnika Zabrze rozumieją ślonsko godka. Szczypiorniści czwartej drużyny PGNiG Superligi przyjechali na Śląsk z różnych stron Polski, ale na co dzień słyszą rozmawiających gwarą mieszkańców naszego regionu.

Tłumaczenia na polski najbardziej popularnych śląskich zwrotów podjęli się trener Marcin Lijewski oraz jego zawodnicy Bartłomiej Bis, Piotr Rutkowski, Dawid Molski, Sebastian Kaczor i Damian Przytuła.

Było przy tym sporo śmiechu, bo szczypiorniści nie zawsze trafiali w punkt. Z pewnością jednak dzięki tej lekcji poznali kilka nowych śląskich słów, a przy tym dobrze się bawili.

Zobaczcie śmieszne wideo z piłkarzami Górnika Zabrze

Górnik w ostatnim tegorocznym meczu w sobotę o godz. 13.15 zagra z wyprzedzającym go bezpośrednio w tabeli Azotami Puławy. Spotkanie w Zabrzu będzie transmitować TVP Sport, ale my zachęcamy do odwiedzenia w weekend Hali Pogoni i wsparcia szczypiornistów Marcina Lijewskiego dopingiem. Bilety są do nabycia za pośrednictwem portalu kupbilet.pl. To spotkanie zakończy I rundę rozgrywek PGNiG Superligi