Piesza potrącona na jezdni w Zabrzu - przechodziła w oznakowanym miejscu. Do tragedii nie brakło wiele

Potrącenie na przejściu dla pieszych – poszkodowana w ciężkim stanie

Do zdarzenia doszło 1 lipca ok 6:40 rano. Potrącona została dziewczyna przechodząca na pasach przez jezdnię. Jak informuje mł. asp. Sebastian Bijok, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, kierowca jadący ul. Ofiar Katynia prawidłowo się zatrzymał, by przepuścić pieszą na przejściu. Staranował go kolejny pojazd. Siła uderzenia była tak duża, że stojący samochód został odrzucony i wjechał w przechodzącą pieszą.

Dziewczyna poszkodowana w wypadku została przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami. Dokładny stan poszkodowanej nie jest znany. Wiadomo jedynie, że dopiero w szpitalu odzyskała przytomność. Jej stan jest ciężki, lecz stabilny – jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.