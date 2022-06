Oto najbardziej nawiedzone miejsca w Śląskiem. Jak z HORRORU! Lepiej unikaj ich nocą, tam straszy... Co mówią miejscowe legendy?

Strach głównie uznawany jest za negatywną emocję, jednak w rzeczywistości nie do końca tak jest. Posiadając w sobie strach przed czymś, unikamy z tym kontaktu – w ten sposób zapobiegamy konsekwencjom niechcianego spotkania. Można więc powiedzieć, że strach może nas niejako ochraniać. Nie zmienia to jednak faktu, że część ludzi go nie znosi, za to inni wręcz uwielbiają się bać – dlaczego?

