Oto 10 najbogatszych ludzi z województwa śląskiego LISTA FORBES 2020. Oni mają na kontach miliardy!

Prestiżowy magazyn Forbes opublikował listę 100 najbogatszych Polaków 2020 roku. My wyciągnęliśmy z niej i prześwietliliśmy majątki dziesięciu najbogatszych osób związanych z województwem śląskim. To biznesmeni urodzeni, mieszkający lub prowadzący swoje interesy w naszym regionie.

Łączna wartość majątków setki najbogatszych Polaków to prawie 180 miliardów złotych, a każda pojedyncza złotówka to powód do dumy i inspiracji. Nie tylko dla aspirujących - Paweł Zielewski, redaktor naczelny Forbes