Ostatnie dni rekrutacji do zabrzańskich przedszkoli. Rodzice mają czas jedynie do poniedziałku, aby złożyć odpowiedni wniosek

Ostatni dzwonek, by zapisać dziecko do przedszkola

Rekrutacja do zabrzańskich przedszkoli publicznych rozpoczęła się w poniedziałek 2 marca i zakończy się również w poniedziałek 16 marca, dokładnie o godzinie 15:00. Po tym czasie nie będą przyjmowane już żadne wnioski rodziców, którzy się spóźnili.

Opiekunowie swoich pociech, które kontynuują naukę w przedszkolu również powinni złożyć odpowiedni wniosek. Rodzice mieli na to czas do rozpoczęcia rekrutacji. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, jeśli opiekunowie dziecka nie złożyli dokumentów na czas, dziecko straci miejsce w przedszkolu.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne.