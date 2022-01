Orszak Trzech Króli w Zabrzu będzie... samochodowy! Organizatorzy proszą o ozdobienie swojego pojazdu

W tym roku Orszak Trzech Króli w Zabrzu będzie... samochodowy!

6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, ulicami Zabrza wyjątkowo - ze względu na obecną sytuację epidemiczną - przejedzie... samochodowy Orszak Trzech Króli.

Dlatego też organizatorzy proszą wszystkich uczestników o ozdobienie swojego samochodu w kolorze strumienia, do którego dołączy. Kolorystyka symbolizuje Trzech Króli i różne kontynenty. Kolor czerwony to Europa, niebieski - Afryka, a żółty to natomiast Azja.

Grupa żółta wyruszy z ul. Królowa Luiza oraz Sierakowskiej, grupa czerwona – z parkingu Centrum Handlowego M1, natomiast grupa niebieska – z ul. Goduli. Orszak rozpocznie się równocześnie o godz. 14:45 dla wszystkich trzech grup.

Następnie trzy kolorowe strumienie połączą się w jedną wielobarwną grupę i przejadą wspólnie do miejsca docelowego, czyli na plac przed kościołem pw. św. Wojciecha w Zabrzu-Mikulczycach.