Oni mają na kontach miliardy! Oto 10 najbogatszych ludzi z województwa śląskiego LISTA FORBES 2020

10 najbogatszych ludzi w województwie śląskim według magazynu Forbes Jerzy Starak – 9 mld 630 mln zł (3. na liście Forbes). Właściciel Polpharmy. Przedsiębiorca urodzony w Cieszynie. Forbes: „Mało komu tak wzrósł majątek – z 6 miliardów złotych do 9,6 miliarda, co przełożyło się na wejście do pierwszej trójki zestawienia. W efekcie Jerzy Starak zdetronizował rodzeństwo Kulczyków. Swój sukces zawdzięcza przede wszystkim bardzo dobrym wynikom Polpharmy, a w przyszłości może być nawet lepiej”

