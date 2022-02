Od marca 2022 roku Szpital Miejski w Zabrzu wznawia działalność szkoły rodzenia. Na przyszłe mamy czeka wiele zajęć praktycznych

Od marca 2022 roku Szpital Miejski w Zabrzu wznawia działalność szkoły rodzenia. Na przyszłe mamy czeka wiele spotkań praktycznych, między innymi z zastosowaniem fantomów. Celem zajęć jest również zapoznanie pań z warunkami pobytu w szpitalu na czas związany z porodem.

Wiedza i praktyka dla przyszłych mam

Po przerwie związanej z epidemią koronawirusa, Szpital Miejski w Zabrzu wznawia działalność szkoły rodzenia, mieszczącej się przy Centrum Zdrowia Kobiet i Dziecka. Zajęcia w Centrum Edukacji Okołoporodowej rozpoczną się już 1 marca 2022 roku a poprowadzą je doświadczone położne z Centrum Zdrowia Kobiet i Dziecka. Ważną częścią spotkań będą ćwiczenia praktyczne (na fantomach), dzięki którym przyszłe mamy nauczą się takich czynności jak kąpiel, przewijanie czy karmienie noworodka. Jak twierdzą organizatorzy zajęć w szkole rodzenia, w programie można odnaleźć spotkania, jakie nie tylko będą pełne wskazówek dla pań, które przygotowują się do ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, ale też w sposób bardzo praktyczny zaznajomią przyszłe mamy z ich nową rolą. Poza tym, celem zajęć jest również zapoznanie pań z warunkami pobytu w szpitalu na czas związany z porodem. – Właśnie w taki sposób staramy się organizować i prowadzić zajęcia, by nie tylko przekazywać informacje teoretyczne czy praktyczne poświęcone dziecku, ale też jak najwięcej mówić o warunkach pobytu w szpitalu, dostępnych u nas form łagodzenia bólu porodowego czy naszym personelu. W programie starałyśmy się ująć wszystko to, co jest istotne dla pań szukających miejsca na bezpieczny i przyjazny poród – zaznacza mgr Weronika Filip.

Różnorodna oferta zajęć

Zgodnie z programem zajęć szkoły rodzenia, jego uczestniczki zapoznają się najpierw z pełną fizjologią porodu i jego poszczególnymi etapami, a nawet wskazaniami do ewentualnego cesarskiego cięcia. Następnie, wszystkie panie przejdą ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem fantomów, podczas których zdobędą umiejętności związane z kąpielą, przewijaniem czy karmieniem noworodka. W programie szkoły rodzenia nie zabraknie też spotkania z dietetyczką oraz seksuolożką. Ekspertki Centrum Edukacji Okołoporodowej doradzą, jak się odżywiać w trakcie ciąży, a także podczas karmienia piersią. Prowadzące zajęcia omówią również ważne tematy, związane ze współżyciem seksualnym w czasie ciąży i ćwiczeniami mięśni dna miednicy.

Dzięki zajęciom panie przechodzą poród łatwiej i spokojniej

Zajęcia w szkole rodzenia mają służyć oswojeniu się kobiet z nowymi doświadczeniami, jakie czekają je w czasie ciąży, porodu, a potem opieki nad noworodkiem. Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności praktyczne ułatwiają przyszłym mamom odnalezienie się w nietypowej dla nich sytuacji i przyczyniają się do wyboru miejsca porodu. – Z naszych obserwacji wyraźnie widać, że panie po zajęciach w szkole rodzenia przechodzą poród łatwiej i spokojniej. Wiedzą co je czeka, znają nasz szpital i nasze położne. Wszystko to zmniejsza stres i ułatwia przebieg porodu. Program zajęć w szkole rodzenia w Centrum Zdrowia Kobiet i Dziecka jest jednak uniwersalny, dlatego dostępne są one również dla pań, które zamierzają rodzić gdzie indziej albo jeszcze nie wybrały miejsca narodzin dziecka – podkreśla prezes Mariusz Wójtowicz.

Zajęcia w Centrum Edukacji Okołoporodowej, które ruszają już 1 marca 2022 roku, będą odbywać się o godz. 17.00 w budynku Centrum we wtorki, środy i piątki, przez sześć kolejnych tygodni, a każde ze spotkań potrwa półtorej godziny. – Zajęcia odbywają się w nowym budynku szpitala, do dyspozycji uczestniczek są wszelkie pomoce i sprzęt do ćwiczeń. Grupy są nieliczne, zaledwie pięcio osobowe. Panie mogą uczestniczyć w zajęciach również z osobą towarzyszącą – informuje Weronika Filip.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Ustawa o obronie ojczyzny. Konferencja premiera Kaczyńskiego