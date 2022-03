Od jutra rusza rejestracja numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Zabrze przygotowane

Zapowiedział, że obywatele Ukrainy będą mieli możliwość nie tylko składania takiego wniosku w urzędzie, ale także w przygotowanym punkcie informacyjno-konsultacyjnym, w którym można uzyskać informacje o pomocy. - Będziemy również przygotowywać mobile punkty, po to, aby wychodzić naprzeciw uchodźcom z Ukrainy i ułatwiać proces ich rejestracji - wyjaśnia Dawid Wowra. Urzędnicy mają przychodzić do miejsc zakwaterowania uchodźców. - Czyli jeśli mamy punkt, w którym jest zakwaterowanych kilkudziesięciu Ukraińców, tam wyślemy urzędnika z odpowiednimi urządzeniami oraz fotografem, żeby pomóc przejść proces rejestracji - dodaje.

Do rejestracji numeru PESEL potrzebne jest zdjęcie dowodowe. Dla uchodźców z Ukrainy będzie ono darmowe. - Przygotowujemy listę fotografów, u których obywatele Ukrainy mogą takie zdjęcie wykonać za darmo - mówi rzecznik.

Nadawanie numerów PESEL dotyczy wszystkie osoby, które są obywatelami Ukrainy i przekroczyły granicę ukraińsko-polską nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia wojny na Ukrainie. - Numer PESEL nadawany jest przede wszystkim po to, żeby Ukraińcy mogli podjąć pracę w Polsce. Jeśli nie mają takiej oferty, z numerem PESEL będą mogli zgłosić się do urzędu pracy i tam się zarejestrować. Numer PESEL jest także niezbędny do pobierania pomocy socjalnej. Celem nadrzędnym jest umożliwienie Ukraińcom podjęcie pracy i jej znalezienia - dodaje.