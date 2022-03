Od dziś podwyżka świadczeń i dodatków do emerytur i rent! Sprawdź, o ile więcej dostaniesz

Podwyżka świadczeń i dodatków do emerytur i rent. Zobacz, o ile więcej dostaniesz!

- Dodatki do emerytury lub renty są to w większości dodatkowe świadczenia, które mają na celu poprawienie sytuacji życiowej emerytów i rencistów. Ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych warunków. Najpopularniejszy z nich, czyli dodatek pielęgnacyjny, wypłacany jest osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75 lat. - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W naszej galerii prezentujemy, ile od 1 marca 2022 r. wynoszą świadczenia i dodatki do rent i emerytur