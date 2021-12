Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Zabrzu

Parafia Św. Jadwigi w Zabrzu została wybrana nie bez powodu. To właśnie tutaj znajdował się w czasie stanu wojennego zakład karny przy ul. Janika, w którym internowano działaczy „Solidarności” i opozycjonistów. Tylko w ciągu pierwszego roku istnienia obozu trafiło do niego kilkaset osób – byli to głownie działacze opozycji ze Śląska, Zagłębia oraz ówczesnego woj. częstochowskiego. Więzienie było jednym z 49 największych w kraju ośrodków internowania.

– Byliśmy po prostu więźniami – opowiada prof. Krzysztof Gosiewski, który był internowany. – Zamykali tych, którzy w Solidarności byli najbardziej aktywni. Solidarność miała około dziesięć milionów członków, także całych dziesięciu milionów nie byli w stanie złapać, ale tych bardziej aktywnych zamykali – dodaje.

Bardzo dużą rolę na kartach historii odegrali księża z Zabrza, którzy zaczęli trafiać do zakładu w Zaborzu w pierwszym dniu stanu wojennego. Organizowali oni także pomoc dla internowanych. Jednym z nich był ks. Krzysztof Gosiewski, proboszcz parafii św. Józefa. Kierował oddziałem Komitetu Pomocy Internowanym, Uwięzionym i ich Rodzinom. Na początku działalności zza murów wydobywał nazwiska oraz adresy osób, które były więźniami w okresie stanu wojennego. Później zorganizował specjalną grupę kontaktującą się bezpośrednio z rodzinami internowanych. Służyła im do przekazywania informacji gdzie aktualnie znajdują się ich najbliżsi oraz organizowania realnej pomocy.