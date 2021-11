Nowy wybieg dla psów w Zabrzu gotowy. To projekt w ramach budżetu obywatelskiego

W połowie listopada do użytku oficjalnie oddano nowy wybieg dla psów przy ul. Gdańskiej (na os. Kotarbińskiego). Zamontowano tu osiem urządzeń rekreacyjnych oraz elementy małej architektury. Co ciekawe, wykonano też kącik piaskowy pełniący rolę toalety dla psów. Całość natomiast ogrodzono.

To projekt, który został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. To nie jedyna tego typu inwestycja w mieście, którą ostatnio w mieście oddano do użytku, dzięki ZBO. Na osiedlu im. Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina zakończono prace związane z budową kortu tenisowego, którego wartość wyniosła ponad ćwierć miliona zł.

Miasto przypomina, że w dotychczasowych siedmiu edycjach zabrzańskiego budżetu obywatelskiego złożonych zostało ponad 650 wniosków, z czego 133 projekty zostały wybrane do dalszej realizacji. W latach 2015-2021 miasto na te inwestycje przeznaczyło ponad 28 mln zł.