Nowe obostrzenia jeszcze w tygodniu? Te powiaty w Śląskiem są zagrożone - sprawdź LISTĘ!

W ostatnich tygodniach można zaobserwować w Polsce wzrost dziennych liczb zakażonych. Coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia obostrzeń w najbliższych dniach na terenie kraju. Mają jednak mieć charakter regionalny. Jak ustaliła redakcja RMF FM, najbliższe zmiany mogłyby dotyczyć wprowadzania poważniejszych obostrzeń dla niezaszczepionych, ograniczaniu imprez, zgromadzeń lub powrotu do obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

- Restrykcje mogłyby obowiązywać nie w całej Polsce, ale w powiatach lub grupach powiatów, gdzie zaszczepionych przeciwko Covid-19 jest najmniej. I gdzie do szpitali trafia najwięcej chorych. Jeżeli zaczyna brakować miejsc w szpitalach, trzeba coś z tym zrobić i to jest główna motywacja dla władz, żeby wprowadzać coraz to ściślejsze restrykcje - tłumaczył prof. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii i ekspert LUX Med, w rozmowie z RMF FM.