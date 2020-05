Nocna opieka zdrowotna w Zabrzu. Gdzie szukać pomocy?

Kiedy korzystać z nocnej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia, z których potrzebujący korzystają jak wskazuje nazwa – w nocy oraz święta – od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w weekendy i inne dni wolne od pracy.

Ponadto, nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego udajemy się na co dzień i do którego jesteśmy zapisani.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w określonych przypadkach: