Nastolatek z Zabrza wyskoczył z okna Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Tragedia w raciborskim szpitalu

Do zdarzenia doszło z niedzieli 7 czerwca na poniedziałek 8 czerwca ok. godz. 1:00. Nastoletni mieszkaniec Zabrza, który znajdował się w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu wyskoczył z okna. Według pierwszych, nieoficjalnych informacji mogło to mieć związek z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

- Według informacji osób, które przebywały z 18-latkiem w sali, wyszedł on do toalety. Zaniepokojeni jego długą nieobecnością, inni chorzy poinformowali o tym personel szpitala. Po kilku minutach poszukiwać okazało się, że zabrzanin wyskoczył z okna - mówi asp. szt. Krzysztof Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Obecnie prokuratura ustala jaka mogła być przyczyna tragedii.