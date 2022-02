Napad na taksówkarza w Zabrzu. Jeden przytrzymał go za głowę, a drugi okradł

Do zdarzenia doszło kilka dni temu wieczorem, gdy dwóch mężczyzn na ulicy Wallek Walewskiego wsiadło do taksówki zamówionej za pośrednictwem jednej z aplikacji służących do zamawiania transportu. Mężczyźni prosili o transport na teren Bytomia i z powrotem. Kiedy kurs się zakończył, jeden z mężczyzn przytrzymał kierowcę za głowę, a drugi zabrał gotówkę z portfela taksówkarza. Potem sprawcy uciekli. Na szczęście pokrzywdzonemu nie stała się żadna krzywda.

Poinformowani o zajściu zabrzańscy policjanci natychmiast zajęli się wyjaśnianiem sprawy. Kryminalni szybko ustalili podejrzanych. To mieszkańcy Zabrza w wieku 19 i 25 lat. Młodszy z nich trafił już do policyjnej celi, a następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty rozboju. Na wniosek śledczych sąd zadecydował o zastosowaniu wobec 19-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na czas 3 miesięcy. Zatrzymanie drugiego ze sprawców jest tylko kwestią czasu.

Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.