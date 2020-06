Najmodniejsze osiedla w Zabrzu - TOP 8. Będziecie zaskoczeni! Wielu chce tutaj mieszkać, ale nie każdego stać

Modne osiedle dla każdego oznacza coś innego. Jednak najprościej rzecz ujmując jest to takie osiedle, gdzie ludzie po prostu chcą mieszkać. Modne osiedla w Zabrzu to takie, o które najczęściej pytają klienci w biurach nieruchomości, jakich szukają w portalach internetowych dotyczących tej branży. Wreszcie to takie osiedla, gdzie cena za metr kwadratowy jest wyśrubowana. Bo mieszkanie na takim osiedlu ma dawać poczucie elitarności. Luksus przecież kosztuje i z definicji nie jest dostępny dla każdego.

Czy to oznacza, że wielka płyta jest passe? Niekoniecznie. Bo choć faktycznie trend "ucieczki z bloków" jest widoczny, to są jednak w regionie blokowiska, które są modne. Świetnym przykładem jest osiedle Tysiąclecia w Katowicach. Tyle że tutaj ogromnym atutem jest architektura - wiele osób marzy, aby mieszkać w "Kukurydzach" oraz panorama z okien mieszkań na najwyższych piętrach. Widok na Park Śląski i Stadion Śląski rekompensuje wiele!