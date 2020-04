Najbardziej potrzebujący uczniowie w Zabrzu i Rudzie Śląskiej otrzymają nowe laptopy i tablety do nauki

Laptopy dla potrzebujących uczniów z Rudy Śląskiej

Władze Rudy Śląskiej zdecydowały się natomiast kupić 40 nowych laptopów. Miasto wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych na ten cel w ramach projektu „Zdalna szkoła”. Sprzęt trafi od 25 szkół podstawowych na terenie miasta.

- Nie czekając na rozstrzygnięcie konkursu uruchomiliśmy już procedurę zakupową. Do przyszłego tygodnia czekamy na oferty. Następnie wyłonimy dostawcę i zakupimy od niego potrzebny sprzęt. Chcielibyśmy, żeby jeszcze w kwietniu trafił on do szkół, które następnie użyczą go uczniom – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Według najnowszych ustaleń rządu, wszystkie placówki oświatowe zostaną zamknięte do 26 kwietnia. Poprzednio uczniowie mieli wrócić do szkół tuż po Świętach Wielkanocnych. Przesunięte zostały także daty egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, mają się one odbyć w czerwcu.