Muzeum Górnictwa Węglowego będzie wnioskować o wpis orkiestr dętych Górnego Śląska na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Próba ocalenia kultury i tradycji

Punktem wyjścia do złożenia wniosku stała się potrzeba ocalenia kultury i podtrzymania tradycji, związanych z górniczymi orkiestrami dętymi, których kontynuacja jest zagrożona wskutek wygaszania kopalń oraz funkcjonujących przy nich zakładów. Temat wniosku ma wobec tego nawiązywać do wybranych aspektów, związanych z orkiestrami górniczymi, ponieważ stały się one trwałym elementem krajobrazu Górnego Śląska, a ich wkład w kulturę – nie tylko regionalną, ale też narodową – fenomenem muzycznym oraz wizualnym.