Minusy życia w Zabrzu? Zobacz, na co wskazują mieszkańcy. Zgodzisz się?

Komentarze są różne - od tych ironicznych, prześmiewczych, wręcz nienadających się do przytoczenia...do tych konkretnych, sugerujących, co rzeczywiście należałoby w mieście zmienić lub poprawić, by lepiej się w nim żyło.

Internauci życzyliby sobie więcej restauracji, kawiarni, klubów - miejsc, gdzie mogliby pójść z rodziną czy ze znajomymi, spotkać się i napić się czy zjeść coś dobrego. Wspominają także, że widzieliby w mieście więcej atrakcji dla dzieci, takich jak place zabaw oraz zieleni.

Co jeszcze? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.