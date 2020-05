Mija 10 lat od powodzi w Zabrzu i Gliwicach. Fala powodziowa zalała domy, piwnice, szkoły - zobacz zdjęcia z roku 2010

Wody przybywało z godziny na godzinę. Deszcz nie przestawał padać. Kiedy fala powodziowa wdarła się na przyszowickie pola, podwórka, do ogródków i gospodarstw, zalała domy i ulice w Zabrzu-Makoszowach, było jasne, że maj 2010 roku zapisze się w historii tych miejscowości tragicznie. Powódź była faktem.

Żywioł niszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Także centrum Gliwic znalazło się pod wodą. Most na Wrocławskiej nie zdołał powstrzymać fali powodziowej. Zalane zostały miejskie instytucje, ośrodki zdrowia, placówki, m.in. miasteczko akademickie i Park Chrobrego. Dziś most na Wrocławskiej jest nowy, ma zapewnić swobodny przepływ wody w Kłodnicy.

Powódź w maju 2010 roku zabrała mieszkańcom Zabrza i Przyszowic dorobek całego życia. W ewakuacji pomagali mieszkańcom strażacy PSP z Zabrza i Gliwic, OSP z Przyszowic. Mieszkańcy solidarnie, ramię w ramię, walczyli z kataklizmem. Obstawiali domy workami z piaskiem, a tym, którym kilkumetrowa fala zalała domy, pomagali je opuścić. Wspierali się w tych dramatycznych dniach.