Mieszkańcy kamienicy przy ul. Wolnością wciąż boją się o swoje życie. Z budynku w dalszym ciągu odpada elewacja wraz z cegłami

Do wyborów pozostało

Do naszej reakcji ponownie zgłosili się mieszkańcy jednej z kamienic, zlokalizowanych przy ulicy Wolności. Odpadająca z budynku elewacja to, jak wskazują mieszkańcy, zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Administracja budynku poczyniła pewne kroki, jednak zdaniem lokatorów – to wciąż za mało.