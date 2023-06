Menedżer Roku Województwa Śląskiego 2022. Konkurs rozstrzygnięty, laureaci dziękowali swoim pracownikom RELACJA Z GALI

- Uhonorowanie przedsiębiorców to dobra inicjatywa tym bardziej, że powraca ona po kilku latach nieobecności. Najważniejsze jest to, że lokalni przedsiębiorcy mają ogromny wpływ na rozwój regionu - zaznaczył Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. - Wystarczy spojrzeć na liczby. Ponad 350 mld złotych PKB wypracowane zostało przez gospodarkę województwa śląskiego za ubiegły rok. Nasz region ma dochód na jednego mieszkańca w wysokości ponad 20 tysięcy dolarów. Jest to ogromny wzrost. Do tego dodajmy ponad 500 tysięcy numerów REGON za 2022 rok, a prawie 20 miliony mieszkańców województwa śląskiego pracuje w gospodarce. Mamy też historycznie niskie bezrobocie i jesteśmy regionem, którym interesują się zagraniczni inwestorzy - podsumował.