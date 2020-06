Mecz Górnik Zabrze - Wisła Kraków. Obowiązuje NOWE zasady wejścia kibiców na zabrzański stadion

Przed sobotnim mecze Górnika z Wisłą Kraków zabrzański klub wprowadził nowe zasady wejścia na stadion. Zmiany dotyczą zwłaszcza posiadaczy karnetów i mają na celu poprawę bezpieczeństwa epidemicznego na trybunach Areny Zabrze. Nie zmieni się natomiast liczba kibiców wpuszczanych na widownię. Spotkanie Górnika z Wisłą dalej będzie mogło zobaczyć maksymalnie 4600 fanów.

Górnik Zabrze - Wisła Kraków. Nowe zasady wejścia kibiców na zabrzański stadion Górnik przed meczem z Wisłą Kraków wprowadził zmiany w zasadach wejścia kibiców na zabrzański stadion. Spowodowane jest to zwiększeniem bezpieczeństwa pandemicznego na trybunach. Zmiany w największym stopniu dotkną posiadaczy karnetów. Od sobotniego spotkania z Wisłą wejście na mecz będzie odbywało się nie na podstawie karnetu, ale na podstawie bezpłatnego biletu, który każdy może wydrukować sobie w systemie. Karnety zostały wycofane z systemu, a każdy posiadacz wejściówki stałej będzie miał wskazane nowe miejsce, które musi zająć podczas meczu.

Nowy bilet znaleźć można na stronie internetowej Górnika w zakładce „Twoje Zakupy” po zalogowaniu się na swoje konto w systemie.

Bilet można wydrukować we własnym zakresie do czego gorąco zachęca klub, lub zrobić to w punktach Górnika w Galerii Zabrze oraz Centrum Handlowym M1. Drukowanie biletów możliwe będzie równiez w piątek od godz. 12 do 18 w kasie niebieskiej, a w dniu meczu w kasie reklamacyjnej.

Każdy posiadacz karnetu otrzyma miejsce na tej samej trybunie na którą zakupił karnet, choć konieczność utrzymania regulaminowych odległości powoduje, że w dużej części przypadków będą to miejsca w innym sektorze. Dotyczy to głównie karnetów w sektorach B05, B06, B15 i B16.

Zmianie ulegają również wyjątki dotyczące zajmowania miejsc obok siebie. Począwszy od meczu z Wisłą na zabrzańskim stadionie dopuszczalne jest to tylko i wyłącznie w przypadku rodzica/opiekuna z dzieckiem do lat 12. wszystkie pozostałem osoby obecne na trybunach musza zajmować do czwarte wyznaczone krzesełko.

Górnik przypomina, że kibice są zobowiązani na stadionie do noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz zajmowania swoich miejsca na trybunach. Fani mają obowiązek zachowania dystansu dwóch metrów od uczestnika imprezy w trakcie przemieszczania się po terenie stadionu oraz stosowania się do wszystkich komunikatów spikera i służb porządkowych.

- Gorąco apelujemy do zastosowania się do tych zasad. Chodzi przecież o nasze własne bezpieczeństwo. To od naszej postawy na trybunach zależy przecież ilu kibiców będzie mogło wejść na stadion Górnika w kolejnych meczach i w przyszłym sezonie PKo Ekstraklasy - powiedział Bartłomiej Perek, rzecznik zabrzańskiego klubu.

