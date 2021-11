Mecz Górnik Zabrze - Legia Warszawa. Zatrzymano kilka osób

W niedzielę, na stadionie przy ulicy Roosevelta w Zabrzu, został rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną gospodarzy i Legią Warszawa. Spotkanie obejrzało ponad 23 tysiące kibiców, z czego 1,5 tysiąca stanowiła ekipa gości. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Zabrza i kibiców czuwali zabrzańscy policjanci, licznie wspierani przez mundurowych z katowickiego oddziału prewencji, częstochowskiego samodzielnego pododdziału prewencji, a także przewodnicy psów z psami wyszkolonymi do wyszukiwania materiałów pirotechnicznych.

Mundurowi z prewencji, drogówki oraz kryminalni byli obecni w całym mieście. Zabezpieczali trasy dojazdowe, okolice stadionu i rejony przystanków autobusowych oraz tramwajowych. Policjanci dbali, by każdy z uczestników meczu bez przeszkód dotarł na stadion, a potem równie bezpiecznie powrócił do domu. Niestety, w trakcie zabezpieczenia tej imprezy masowej doszło do incydentów. Policjanci zatrzymali 4 osoby.