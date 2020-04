Maseczki z Żabki. Cena niska, sklep rezygnuje z zysku. Czy chronią przed koronawirusem?

Do 16 kwietnia 2020 r., a więc do dnia, od którego obowiązuje w Polsce obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, maseczki pojawią się we wszystkich sklepach sieci Żabka w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza zostanie dostarczona do sklepów w przyszłym tygodniu.

Żabka zrezygnowała z zysku ze sprzedaży maseczek

Jak tłumaczy sieć, to element działań, które sieć Żabka podjęła w związku z dodatkową ochroną zalecaną na obecnym etapie epidemii. W ostatnich dniach zrealizowana została dystrybucja maseczek ochronnych dla pracowników i rozpoczęło się przygotowanie 500 tysięcy maseczek medycznych do nieodpłatnego przekazania szpitalom.