Lato w mieście 2022. Jakie atrakcje dla dzieci przygotowało Zabrze?

Lato w pełni, dzieci i nastolatkowie odebrali świadectwa ponad tydzień temu. Co można robić w Zabrzu w wakacje? Jakie atrakcje przygotowały zabrzańskie instytucje kultury i rekreacji? Poniższa lista może ułatwić planowanie wakacji.

Miejski Ośrodek Kultury

W Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy 3 Maja 91a w dniach 6 i 13 lipca odbędą się bezpłatne warsztaty z języka angielskiego organizowane przy współpracy z ProfiLingua. W każdym z dni dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia będa mogły uczestniczyć w dwóch grupach zajęciowych: o 10:00 i 11:00. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerami 32 278 08 02 lub 531 614 667.

To nie jedyne zajęcia organizowane w Miejskim Ośrodku Kultury. Oprócz zajęć językowych w MCK prowadzony będzie cykl Kreatywna Warsztatownia. W ramach cyklu zajęć dzieci i młodzież będą mogli tworzyć przedmioty w duchu less waste, czyli idei ograniczającej zaśmiecanie Ziemi. Pierwsze takie zajęcia odbędą się już jutro, 4 lipca o godzinie 10:00. W ramach tych zajęć uczestnicy będą mogli ozdobić zegar, nadając mu oryginalny i personalny charakter. Kolejne warsztaty o nazwie Warsztaty tworzenia biżuterii z drutu aluminiowego odbędą się w czwartek, 7 lipca, również o 10:00. Uczestnicy tych warsztatów będą autorami nietuzinkowych zestawów biżuterii. Kolejna data warta uwagi to 12 lipca o godzinie 10:00 i 11:00. W tym dniu chętni będą mogli zaprojektować i wykonać ekotorbę. Następne zajęcia odbędą się dwa dni później, 14 lipca, również o 10:00. Będą to Warsztaty malowania na wodzie, podczas których dzieci opanują malowanie na wodzie, a także przenoszenie wzorów na doniczki, w których zostaną posadzone kwiaty i zioła. Następnymi warsztatami będą Warsztaty pirografii i nauki kalkowania. Podczas tych zajęć uczestnicy wykonają niepowtarzalną ozdobę na ścianę przy pomocy pirografu, a także nauczą się kalkowania. Prace zostaną ozdobione mazakami, farbami perłowymi i markerami. Ostatnimi warsztatami organizowanymi przez MOK będą Warsztaty ukraińskiej sztuki ludowej - petrykivka. W trakcie tych zajęć dzieci będą miały możliwość zapoznania się z tradycyjna sztuką ludową Ukrainy, petrykivką, która jest porównywana do polskiego Zalipia.

Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 531 614 667. Koszt wstępu na każde z tych zajęć wynosi 10 złotych.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Pawłów

DOK Pawłów proponuje cykl wyjazdów Powsinogi Rajzują Durś, czyli wycieczki do ciekawych punktów na Śląsku. W planach: Ogród Botaniczny w Radzionkowie, wyjazd 6 lipca o 9:00; zajęcia chemiczne w Lego Laboratorium w Brick 4 Kidz w Gliwicach, wyjazd 7 lipca o 9:00 i plener malarski w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, wyjazd 8 lipca o 9:00. Cena wyjazdów jest zależna od ceny biletów wejściowych do danego miejsca i ceny za autokar. Aby poznać cenę danego wyjazdu, należy kontaktować się z Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury w Pawłowie. Numer kontaktowy: 32 275 12 86.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Biskupice

DOK Biskupice zaprasza dzieci i młodzież na Akcję Lato 2022. W ramach akcji od 16 do 26 sierpnia chętni będą mogli wziąć udział w różnorodnych warsztatach. 16 sierpnia o 14:00 rozpoczną się warsztaty fotograficzne; 17 sierpnia od 13:00 do 15:00 odbędą się warsztaty plecenia makramy, które będą kontynuowane dzień później, również od 13:00 do 15:00; 19 sierpnia w godzinach od 14:00 do 16:00 dzieci do 10 roku życia będą mogły wziąć udział w zajęciach z robotyki; 22 sierpnia w godzinach od 13:00 do 16:00 w DOK Biskupice chętni poznają tajniki krawiectwa, a także nauczą się szyć pokrowce na poduszki; 23 sierpnia w godzinach 14:00-15:00 nastąpi kontynuacja pierwszych, fotograficznych warsztatów; 24 i 25 sierpnia w godzinach 13:00-15:00 fani szycia i wyszywania będą mieli okazję zaprojektować i stworzyć klimy; 26 sierpnia w godzinach 14:00-16:00 młodzież i starsze dzieci będą miały okazję spróbować swoich sił w robotyce. Obowiązują zapisy na wszystkie warsztaty pod

numerem tel. 32 274 73 38 oraz 512 240 285 w dniach od 1 do 12 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00 – 18.00.

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Kończyce

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach zaprasza dzieci i młodzież na rozgrywki karciane i planszowe codziennie, poza środami, w godzinach od 16:00 do 18:00. Dodatkowo jutro, 5 lipca o godzinie 9:00, w DOK Kończyce dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach kreatywnych Góry, lasy i szałasy, podczas których powstaną obrazy wykonane z różnych materiałów. Dzień później, 6 lipca o 9:00 dzieci wyjadą na wycieczkę do Kina Roma. 7 lipca, również o 9:00, podczas zajęć kreatywnych podniesiony zostanie temat bezpieczeństwa na lądzie, w wodzie i na drodze. Ostatni dzień zajęć, 8 lipca, to piknik w DOK Kończyce, podczas którego odbędzie się festiwal baniek mydlanych. Start pikniku o 9:00. Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu 32 275 04 05 ilość miejsc ograniczona. Wstęp na większość zajęć bezpłatny.

Kino Roma

Kino Roma zaprasza w okresie do 17 lipca i od 20 do 31 sierpnia na familijne seanse w cenie 10 zł za bilet. Wśród filmów do wyboru takie tytuły jak Felix i Ukryty Skarb, Ogliki, Comedy Queen, Kapitan Nova i Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu. Ostatni tytuł będzie wyświetlany w języku ukraińskim. Wstęp wolny.

Lato w Zabrzu

W ramach projektu Miasto Przestrzenią Rozwoju finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Zabrze, wspólnie z Centrum Rozwoju Rodziny, organizuje półkolonie edukacyjno-zawodowe Lato w Zabrzu. W ramach półkolonii dzieci będą poznawały tajniki różnych zawodów, a także zwiedzać Zabrze. Uczestnicy półkolonii przy okazji poznawania danego zawodu będą zarabiali pieniądze, za które będą mogli robić zakupy w sklepiku. Nie zabraknie także zabaw na świeżym powietrzu, gier i zabaw, spacerów czy zajęć sportowo-ruchowych.

Eco Bajtel

Park C12 Sztolni Królowa Luiza organizuje dla dzieci i ich rodziców warsztaty ekologiczne. Wśród warsztatów organizatorzy proponują sadzenie kwiatów, ozdabianie ekotoreb, budowanie domków dla ptaków i owadów, worzenie opakowań na jedzenie wielokrotnego użytku czy kosmetyków. Wstęp wolny.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Wraz z początkiem czerwca Sztolnia Królowa Luiza proponuje zwiedzanie tematyczne Craftomania, czyli zwiedzanie nawiązujące do gry komputerowej. Trasa jest zaaranżowana interaktywnie. W trakcie zwiedzania uczestnicy będą brali udział w szeregu aktywności nawiązujących do zadań w grze, np. kodowaniu, poznawaniu okazów geologicznych, spotkaniu kolonii mobów i craftowaniu. Zajęcia potrwają do 31 sierpnia.

W dniach 11 lipca do 19 sierpnia w Sztolni Królowa Luiza odbędą się warsztaty Skate Szychta, czyli z deskorolką w sztolni. Program zajęć obejmuje zapoznanie z jazdą na deskorolce. Uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy, które pozwoli im w dalszym rozwijaniu umiejętności skateboardingu.

Muzeum miejskie w Zabrzu

Muzeum miejskie proponuje szereg lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbędą się w siedzibie Muzeum przy ulicy Powstańców Śląskich 3, a także w Galerii Café Silesia przy ulicy 3 Maja 6. Na chętnych czekają takie prelekcje, jak: Wieża, pyrlik, orzeł, co wybrać? Historia herbu Zabrza, podczas której Antoni Rollnik przedstawi historię herbu miasta. Zajęcia odbędą się 13 lipca oraz 3 i 10 sierpnia. Warsztaty potrwają 90 minut.

Kolejne zajęcia noszą tytuł 100 na 100-lecie i będą miały formę quizu. Termin zajęć: 7 i 14 lipca oraz 4 i 11 sierpnia. Czas trwania to również 90 minut.

Jeśli historia to nie konik zainteresowanych dzieci, muzeum proponuje zajęcia plastyczneTajniki sztuk plastycznych, podczas których uczestnicy poznają podstawowe techniki malarskie, graficzne, rysunkowe i rzeźbiarskie. Dodatkowo zapoznają się z podstawowymi gatunkami sztuk plastycznych, takimi jak pejzaż, portret, abstrakcja czy martwa natura. Zajęcia połączone będą z warsztatami plastycznymi, podczas których uczestnicy wykonają pracę plastyczną w dowolnej technice. Terminy zajęć: 25-29 lipca oraz 22 i 30 sierpnia.

Kolejne zajęcia poświęcone sztuce będą nosiły tytuł Artyści Zabrza i dedykowane są dzieciom z klas 4-8 szkoły podstawowej. Lekcja przybliży sylwetki artystów urodzonych i tworzących w Zabrzu. Uczestnicy będą mieli także okazję zapoznać się z pracami wybranych artystów. Termin zajęć: 25-29 lipca oraz 22-30 sierpnia.

Następne zajęcia dotyczyć będą sportu i klubów sportowych. Są starsi, nie ma lepszych to opowieść o historii Górnika Zabrze. Zajęcia odbędą się pod koniec wakacji, od 25 do 31 sierpnia.

Dla lokalnych patriotów Muzeum przygotowało opowieść o Krótkiej historii Zabrza. Wykład dotyczyć będzie historii od pierwszych wzmianek o mieście, do teraźniejszości. Zajęcia odbędą się od 12 do 29 lipca i od 16 do 31 sierpnia.

Przedostatnią propozycją Muzeum Miejskiego jest wykład Zabrze miastem granicznym, który poświęcony będzie okresowi od 1922 do 1939, kiedy to granice Zabrza, po powstaniach i plebiscycie, pokrywały się z granicami państwowymi Niemiec. Wykład przedstawi sytuację ludności Zabrza i postanowienia Konwencji Górnośląskiej. Termin wykładów: 12-29 lipca oraz 16-31 sierpnia.

Ostatnią propozycją Muzeum Miejskiego w Zabrzu jest lekcja muzealna W kręgu dawnych wierzeń ludowych – demony. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najpopularniejszymi zagadnieniami dotyczącymi demonologii ludowej, poznają także dawne wierzenia i ich wpływ na teraźniejszość. Lekcje odbędą się w terminie od 5 lipca do 17 sierpnia.

Telefony do zapisów

(32) 271-56-89, wew. 23 - Wieża, pyrlik, orzeł, co wybrać? Historia herbu Zabrza, 100 na 100-lecie;

(32) 271-56-89, wew. 30 - Tajniki sztuk plastycznych, Artyści Zabrza, Są starsi, nie ma lepszych,

(32) 271-56-89, wew. 26 - Krótka historia Zabrza, Zabrze miastem granicznym, W kręgu dawnych wierzeń ludowych.

Letnie wakacje z Miejską Biblioteką Publiczną

7 sierpnia w ramach Lata w Bibliotece 2022 odbędzie się happening Dzień Pszczół w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Wydarzenie będzie miało miejsce od 10:00 do 16:00. W ramach happeningu uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy ze znawcami tematyki pszczół i pszczelarstwa, a także udziału w warsztatach, które zainteresują zarówno młodszych, jak i starszych.

Wakacyjne warsztaty teatralne w Teatrze Nowym w Zabrzu

Jak co roku Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza na warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 roku życia. Zajęcia będą miały miejsce w siedzibie teatru, a prowadzącymi będą aktorzy i pracownicy teatru. Na uczestników czeka kilka grup: aktorska, lalkarsko–aktorska, scenograficzno-plastyczna, taneczno-wokalna i promocyjno-dziennikarska. W trakcie warsztatów powstanie spektakl, który zostanie zaprezentowany na scenie Teatru Nowego. Teatr ogłosił nabór na dwa turnusy: pierwszy potrwa od 27 czerwca do 9 lipca, a drugi od 11 lipca do 23 lipca.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!