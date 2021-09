Kuriozalna sytuacja w Zabrzu! Policjanci w takim przypadku, musieli zawieźć kobietę do szpitala

W niedzielę po 17.00 na ulicy Bytomskiej w Zabrzu policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli seata ibizę. Kierujący nim 33-latek od razu przyznał policjantom, że nie posiada uprawnień do kierowania, jednocześnie wyjaśniając, że wiezie swoją partnerkę do porodu, który właśnie się zaczął. Na pytanie, czy wzywał karetkę, odpowiedział, że nie, ponieważ poród się już zaczął, a on nie chciał czekać.

Wobec takiej sytuacji policjanci podjęli decyzję o zabraniu kobiety radiowozem do szpitala. Kiedy znalazła się już pod opieką personelu medycznego, wrócili do przerwanej kontroli drogowej. Jak się okazało pojazd, którym 33-latek chciał zawieść swoją partnerkę do porodu, nie miał ważnego badania technicznego oraz aktualnego ubezpieczenia. Za to został ukarany mandatem.